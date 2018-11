Tadeu pega pênalti de Dagoberto duas vezes e assegura empate do Oeste contra Londrina 

O Oeste empatou com o Londrina por 0 a 0, na tarde deste sábado (10), na Arena Barueri, em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. O goleiro Tadeu brilhou para garantir o 18º empate do Rubrão na competição, defendendo pênalti cobrado por Dagoberto duas vezes.

Na primeira etapa, as duas equipes se respeitaram no começo do jogo. Em seguida, o Oeste passou a criar as melhores chances, principalmente com Mazinho, mas sem sucesso. Logo depois, o Londrina se encontrou na partida, com bons cruzamentos de Lucas Ramon, faltou o último passe. Mesmo entre todas essas ações, o primeiro tempo terminou sem gols.

Na segunda etapa a partida mudou e ficou aberta. Tanto Londrina quanto Oeste apostaram na velocidade. Londrina passou a criar chances pelas pontas. Uma delas num corte de Moccelin para o meio, mas Tadeu salvou. Na reta final, o Tubarão teve uma chance de ouro. Dagoberto bateu pênalti, o goleiro do Oeste defendeu, mas a arbitragem mandou voltar. Na segunda tentativa, o camisa 10 bateu fraco e deu a chance para o goleiro do time paulista de consagrar. Tadeu foi o grande nome da partida.

Com o resultado, o Londrina perdeu a chance de entrar no G-4. Com 55 pontos, o Tubarão está em sexto, dois pontos atrás de Goiás e Avaí, que estão dentro do G-4. O Oeste, praticamente livre do rebaixamento, está em 14º, com 45.

O próximo confronto do Oeste é no próximo sábado (17), contra o Goiás. Já o Londrina enfrenta em casa o CRB, na sexta-feira (16).