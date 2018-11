Bahia e Ceará se enfrentam por permanência na Série A 

Bahia e Ceará se enfrentam nesta quarta em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão, ainda ameaçados pelo rebaixamento os dois times tem nesse jogo a oportunidade de deixar quase que assegurada vaga na série A 2019.

O Bahia possui 41 pontos e está na 11º lugar a quatro pontos do Z4, alguns matemáticos afirmam que com 44 pontos existe mais de 99% de chances de permanência na primeira divisão. Se confirmar a vitória contra o Ceará o tricolor baiano praticamente se salva e passa a buscar outros objetivos nas quatro últimas rodadas. Com 1% de chances de rebaixamento Gregore falou sobre essa possibilidade e do foco dos atletas pro jogo.

“Esse 1% a gente não procura olhar muito. A gente tem que ir para os jogos já pensando em chegar perto dos adversários lá em cima. A gente pensa nisso. (sobre o Ceará) É uma equipe competitiva, vai ser um jogo difícil. Temos que entrar foçados”, afirmou o volante tricolor.

Já o Ceará que nas últimas duas rodadas somou apenas um ponto, espera que contra o Bahia o bom futebol apresentado até a vitória contra o Atlético/MG volte e o time se afaste de vez da zona de rebaixamento. Com 38 pontos e apenas com um ponto a mais que a Chapecoense que tem 37 pontos, o alvinegro não pode perder contra o Bahia em Salvador, se voltar com resultado negativo para capital cearense o time tem chances de terminar a rodada no Z4.

João Lucas falou da importância do jogo para os rumos do time na Série A. “É sempre muito difícil tirar pontos do Bahia dentro da Arena Fonte Nova. Não podemos dar espaço a eles. Precisamos fazer um jogo de muita intensidade para sairmos desta rodada somando pontos, com um grande resultado. Tenho certeza que será uma grande partida, entre dois times que buscarão a vitória. Estamos muito focados nesta reta final de temporada e sabemos da responsabilidade que teremos nas próximas semanas” .

Os dois times não foram definidos, mas, tudo indica que serão praticamente os mesmos que começaram jogando na rodada do fim de semana, sendo substituído aqueles que vão cumprir suspensão ou caso suja algum problema físico. No Bahia, Nilton é desfalque certo Flávio é o mais cotado para assumir a vaga e pelo Ceará dependendo das condições físicas o técnico Lisca deve escalar o meia Juninho Quixadá de início. O jogo acontece nesta quarta às 21h pelo horário de Brasília, na Arena Fonte Nova.