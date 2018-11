Vila Nova empata com Criciúma e dá adeus a chances de acesso à Série A

Com ambições diferentes na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, Vila Nova e Criciúma se enfrentaram na noite deste sábado. Em partida realizada no Estádio Serra Dourada, o time goiano pressionou bastante os visitantes, mas o placar terminou empatado em 2 a 2 na trigésima sétima rodada do torneio. O resultado tirou qualquer chance matemática do Vila subir. Já a equipe catarinense ainda vai para a última rodada com chances de ser rebaixada.

As equipes protagonizaram um primeiro tempo bastante movimentado. Buscando uma vaga no G-4, o Vila não perdeu tempo e abriu o placar logo aos 40 segundos, com o meia Geovane em uma cabeçada após falta cobrada na intermediária. Contudo, a alegria do time da casa não durou muito, porque logo depois, aos seis minutos, o time catarinense empatou com Eduardo, que deu um belo chute após bola mal afastada pela zaga colorada.

Mesmo com dois gols no placar, o etapa inicial ainda tinha emoções guardadas para o torcedor. A equipe goiana comandava as ações no jogo e chegou a ter 75% de posse de bola nos primeiros 45 minutos, mas foram os visitantes que marcaram o segundo gol. Aos 23 minutos, o meio-campista Niel aproveitou uma bola desviada na área e cabeceou para o fundo das redes após cobrança de escanteio pela direita. O Vila seguiu pressionando até o fim da etapa inicial e foi recompensado aos 49 minutos, quando o atacante Elias recebeu bola dentro da área, dominou e girou em cima da marcação, finalizando bonito de perna esquerda, sem chances para o goleiro.

Na etapa complementar, a situação foi a mesma dos primeiros 45 minutos. O Vila Nova seguiu pressionando bastante o Criciúma, mas o goleiro Juninho Beliato fez ótimas defesas e impediu o terceiro gol. O placar final de 2 a 2 foi ruim para ambas as equipes. Os goianos não tem mais chances de chegar ao G-4 do torneio, enquanto o Criciúma não se desprendeu do Z-4 e está a apenas um ponto da zona de rebaixamento, com riscos de cair na última rodada do campeonato.