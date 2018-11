Mazola Júnior valoriza empate conquistado pelo Criciúma em Goiânia: "Taticamente perfeitos"

Na tarde deste sábado (17), o Criciúma entrou em campo pela penúltima rodada de Série B enfrentando o Vila Nova no Serra Dourada. O jogo em si, era de suma importância para as duas equipes. Do lado do time da casa, era o jogo para continuar na briga pelo acesso, já o Criciúma, a briga é contra o Z-4.

Após um jogo muito disputado, viradas e quatro gols, os times acabaram ficando apenas no empate em 2 a 2. Para o Vila Nova, o resultado foi muito ruim e colocou um ponto final na campanha da equipe que com o empate não possui mais chances de acesso.

Já para o lado do Criciúma, o empate fora de casa não saiu tão caro, foi o que disse o atacante Nicolas em entrevista após o apito final, deixando claro que na última rodada decisiva, o time espera o apoio da torcida em Santa Catarina.

Além do jogador, o técnico Mazola também valorizou o resultado e elogiou principalmente o posicionamento tático da equipe.

“Infelizmente, tivemos uma desatenção no começo do jogo e, depois, no final da primeira parte. Mas acho que hoje temos de dar parabéns para todo mundo. Não é fácil conseguir um ponto aqui na situação que enfrentamos. Foi muito duro o jogo hoje. Nesse ponto, só temos que elogiar a equipe do Criciúma. Taticamente perfeitos. Se falhou em alguma coisa, compensou na vontade, na determinação. Tudo aquilo que planejamos no plano tático, os jogadores cumpriram a exaustão. Temos que dar os parabéns”, elogiou Mazola

O jogo decisivo para o Criciúma acontece no próximo sábado (24) contra o já rebaixado Sampaio Corrêa. O confronto será em Santa Catarina e o Tigre depende apenas de si mesmo para se livrar definitivamente do rebaixamento e confirmar seu nome na Série B do ano que vem novamente.