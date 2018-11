Enderson destaca superioridade do Bahia diante do Fluminense: “Placar poderia ser mais elástico”

O Bahia termina a rodada com um sorriso no rosto. Nesta quarta-feira (13), em duelo entre tricolores, o time baiano venceu em casa o Fluminense por 2 a 0. Após a partida, o técnico Enderson Moreira demostrou satisfação com a vitória de sua equipe.



“Tivemos chances no primeiro tempo. Foram ao menos duas defesas milagrosas do Rodolfo e ainda teve a cabeçada do Gregore, depois do passe de Elton. Era importante ter um volume de jogo, mas também não dar espaço para o Fluminense, que tem jogadores rápidos. Assim, acho que fomos muito bem, fizemos os dois gols e até acho que poderíamos ter tido um placar mais elástico”, respondeu

A equipe está na 11ª posição do Brasileiro, com 47 pontos. Sem grande pressão nos ombros, Moreira, afirmou que o jogo diante o América-MG "será difícil". Enquanto o adversário seguinte, Cruzeiro, é muito "forte".



"Então não teremos jogo fácil, mas vejo a gente com total capacidade de vencer as duas partidas e terminar o campeonato com a maior pontuação possível, até porque seria uma marca importante para o clube nesse momento”, concluiu.