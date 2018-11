Rafael Longuine marca e Guarani vence Londrina no encerramento da Série B

Guarani venceu o Londrina por 1 a 0, na tarde deste sábado (24), no Brinco de Ouro, em partida válida pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Rafael Longuine marcou no final da primeira etapa, e garantiu a vitória do Bugre.

Na primeira etapa, as duas equipes demoram a tomar iniciativa no Brinco de ouro. O Guarani com mais posse de bola e troca de passes chegou mais vezes ao ataque, e na reta final pressionou o Londrina até conseguir abrir o placar. Aos 41 minutos, Rafael Longuine chutou forte de fora da área e fez Guarani 1x0 Londrina. O Londrina chegou poucas vezes ao ataque, e não ofereceu perigo ao Guarani.

Num segundo tempo mais quente, o Guarani teve a chance de fazer o 2º gol logo no início com Poveda, mas Alan defendeu. Aos 30 minutos da 2º etapa o Guarani ficou com um jogador a menos, Guilherme saiu machucado, e o Guarani já tinha feito as três substituições. Com isso o Londrina teve as melhores chances, poderia ter empatado o jogo duas vezes com João Paulo, mas o Goleiro Passarelli fez grandes defesas e o Guarani venceu o Londrina por 1 a 0.

As duas equipes encerraram a Série B 2018 no meio da tabela. Com a vitória, o Guarani ficou na 9º posição com 54 pontos, já o Londrina ficou em 8º, com 55 pontos.