Após acesso histórico do CSA, Marcelo Cabo exalta atletas

O CSA foi a Caxias do Sul em busca do acesso, pressionado por dois jogos ruins como mandante o time atropelou o Juventude, principalmente no segundo tempo com a entrada de Neto Berola que entrou e fez três gols e levou o Azulão ao acesso. Berola falou após o jogo.

“A gente fica feliz demais. Tivemos dois jogos em casa para ganhar um e não conseguimos fazer um gol. Hoje, num campo molhado, jogo difícil, o professor me deu a oportunidade e eu pude aproveitar”, disse o Jogador.

Marcelo Cabo que consegue seu segundo acesso à série A também expressou seu orgulho com a conquista e exaltou seus atletas. “Foi um momento épico da história do CSA, quero agradecer a nação azulina, e é o maior presente que eu poderia a dar a ela era jogar a serie a 2019, hoje o treinador foi um burro de sorte trocou e a bola entrou (sobre alteração de Walter por Neto Berola), Eu quero uma menção honrosa a esses atletas, me respeitaram e acreditaram no meu trabalho”.

Muito criticado pelo empate com o Atlético/GO e pela derrota contra o Avaí dentro do Rei Pelé, Marcelo Cabo mais uma vez agradeceu a sua torcida e ofereceu o acesso aos torcedores que apoiaram o CSA do início ao fim e desconversou sobre sua renovação para 2019.

“Esse acesso é deles, dessa nação azulina, parabéns a eles, comemorem com muito equilíbrio e moderação. Sobre minha renovação minha prioridade é o CSA, mas, agora é comemorar, qualquer coisa que eu falar agora vai ser no calor da emoção”, disse o técnico.

Marcelo Cabo deu prioridade ao CSA e tudo indica que renovará para o ano que vem, em 2019, o Azulão jogará o Estadual, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e a série A.