Enderson aponta falta de criatividade na derrota para América-MG

O Bahia foi até Belo Horizonte enfrentar o América-MG. Pressionado, o time mineiro precisava da vitória e saiu do jogo com três pontos e vivo na luta contra o rebaixamento. Já o Tricolor conseguiu, mesmo com a derrota, classificação para Copa Sul-Americana de 2019. Ao término da partida, Enderson Moreira apontou a falta de inspiração para buscar a vitória no Independência.

"A gente estava tendo um jogo com certo controle, podia ter saído na frente, tivemos duas chances claras. O América-MG não conseguiu chegar muito. Eu até falei no intervalo que a equipe que conseguisse o gol ficaria mais próxima da vitória. A gente não teve muita criatividade para superar o sistema defensivo", disse o técnico.

Enderson se mostrou bastante inconformado com os últimos resultados do Bahia. Para ele o time poderia está em outra posição e brigando por coisas melhores: "A gente amarga uma derrota. A gente gostaria muito de conquistar um triunfo para oferecer a nosso torcedor, que esteve do nosso lado. A sensação é de que poderíamos estar numa posição diferente, brigando por outras coisas, mas a gente sabe também que poderia estar lá embaixo".

O Bahia encerra o Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. O jogo acontece no próximo domingo às 17h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. Se vencer, o Tricolor chegaria aos 50 pontos e pode terminar o ano com uma das melhores campanhas do clube na era dos pontos corridos. Neste momento, ocupa a 11ª posição, com 47.