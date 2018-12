Com poucas emoções, Cruzeiro e Bahia ficam no emapete sem gols no final do Brasileirão 

Apenas para cumprir tabela no Campeonato Brasileiro, Bahia e Cruzeiro empataram em 0 a 0 , no estádio do Pituaçu, pela 38ª rodada do torneio nacional.

O primeiro tempo foi movimentando, as duas equipes tiveram boas chances de sair na frente. Para o time mineiro, Sassá acertou a bola na trave, levando perigo ao time baiano, mas Edigar Junio teve a melhor oportunidade quando perdeu uma chance praticamente debaixo do gol, já sem o goleiro Rafael no caminho.

Na etapa final, o jogo ficou ainda sem ritmo. A consequência disso diminuiu o número de chances criadas para gol. Dessa forma, as agremiações ficaram sem motivações para criar jogadas, e tentar uma vitória.

Com o resultado, o Bahia termina o Brasileiro na 11ª colocação com 48 pontos e com vaga garantida na próxima Copa Sul-Americana. Já o Cruzeiro, que se garantiu na Libertadores por ter conquistado o título da Copa do Brasil, terminou na oitava posição.