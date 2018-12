Atlético-MG sela parceria com clube de futebol feminino

O Atlético-MG fechou parceria para a formação de sua equipe feminina de futebol. O acordo foi acertado com o Prointer Futebol Clube, sediado na Barragem Santa Lúcia, em Belo Horizonte. As atletas receberam a notícia no treinamento (CT) do Prointer.

A montagem da equipe de futebol feminino atende às exigências da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que obrigam os times brasileiros classificados para a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro a ter um time de futebol feminino para 2019.

O Galo oferecerá toda a estrutura para o funcionamento do projeto, que tem função social importante. Pela proposta, as jogadoras amadoras terão acesso a benefícios como bolsas, registro profissional, orientação nutricional, convênio com academia, metodologia de treinamento e materiais esportivos.

Em princípio, a equipe feminina terá, em sua maioria, atletas de base, na faixa de até 21 anos. O clube aguarda definições quanto às competições que serão disputadas. A Cidade do Galo poderá receber jogos do time feminino, que treinará em campo a ser definido, em parceria com um clube da Capital.

Fundado em 1975, o Prointer é um clube sediado na Barragem Santa Lúcia, região centro-sul de Belo Horizonte, e disputa o Campeonato Mineiro de Futebol Feminino desde 1997. A instituição possui uma equipe adulta, com atletas entre 18 e 25 anos, e uma equipe de base, com jogadoras entre 14 e 17 anos.