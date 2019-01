Bahia apresenta atacante Rogério e o lateral-direito Matheus Silva

O Bahia apresentou na manhã desta terça feira (8), o atacante Rogério e o lateral direito Matheus Silva. Com maior destaque no cenário nacional tendo passagens por São Paulo, Sport, Vitória e Náutico, Rogério chega como nome forte para o ataque do Bahia. O jogador falou sobre as expectativas para o ano de 2019 e sobre vestir a camisa do tricolor.

“Trabalho para poder fazer o que sempre fiz, boas partidas, gols nos momentos importantes… Vou trabalhar bastante para conseguir muitos triunfos no Bahia. Vim para o Bahia para conquistar títulos, como a Copa do Nordeste. O Bahia é sempre finalista, sempre chega na fase final. É um time que está sempre brigando lá em cima, é uma oportunidade para ser campeão”, disse Rogério.

Outro apresentado foi o lateral Matheus Silva. Chegando para o lado direito do campo, o atleta vem como aposta para um setor escasso de bons jogadores no futebol brasileiro.

Matheus jogou a temporada passada pelo Paysandu na Série B do Brasileirão e diz ser a realização de um sonho jogar no Bahia. “Pra mim é a realização de um sonho. É algo que tenho comigo desde criança. Agradeço a Deus por esta oportunidade, por ele ter planejado isso para minha carreira. Estou muito feliz por ter acertado com o Bahia e espero dar muitas alegrias aos torcedores”.