Com feito histórico, Volta Redonda elimina Goiás no mata-mata da Copinha

Goiás e Volta Redonda entraram em campo nesta tarde de sábado (12) para decidir quem passaria para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Gabriel Pereira, logo aos três minutos, fez o único gol no Estádio Comendador Souza, na capital São Paulo. Pela primeira vez na história o Voltaço alcança uma fase tão avançada na competição.

Favorito por ter mais tradição o Esmeraldino foi surpreendido logo aos três minutos do primeiro tempo. Gabriel Pereira após cruzamento do lado direito, cabeceou forte e marcou para o time do Rio de Janeiro deixando o jogo 1 a 0.

Depois do gol, o Volta Redonda começou a jogar no erro do Goiás e passou a controlar o jogo. O time do interior fluminense deu a bola para o Verdão e só ameaçava por meio de contr-aataques, o time goiano encontrava dificuldades para criar jogadas principalmente no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Goiás não conseguiu empatar mesmo tendo boas chances, inclusive com uma cobrança de pênalti desperdiçada aos 45 minutos por Flavinho, que isolou a bola. O jogo terminou com o placar de 1 a 0 para o Volta Redonda que faz história na competição.

Na próxima fase o Volta Redonda vai enfrentar a Portuguesa, provavelmente na segunda-feira (14), no Canindé, com horário ainda a ser definido pela Federação Paulista de Futebol.