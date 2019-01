Valendo Taça, Ceará e Ferroviário se enfrentam no clássico da paz  

eve O Ceará, campeão cearense de 2018, após ter estreado na temporada com goleada na Copa do Nordeste no meio de semana, já tem outro jogo nesse fim de semana; agora valendo taça. O time enfrenta o Ferroviário, campeão da Taça Fares Lopes, pela Taça dos Campeões Cearenses.

Vovô deve entrar com time misto

Com apenas 16 dias de pré-temporada o Ceará deve mesclar o time que entra em campo na tarde de domingo, provavelmente o time terá várias mudanças em relação ao time que estreou contra o Sampaio Corrêa na quinta. Pedro Ken falou sobre o jogo contra o Ferroviário.

“Domingo temos um jogo importante e, mesmo sendo festivo, vale uma taça. É uma grande oportunidade para quem não jogou ainda. Precisamos mostrar o nosso melhor. Espero poder fazer uma grande partida e conquistar mais um título. O clube tem uma história de conquistas e queremos essa taça para iniciar o ano positivamente”, disse o meia.

O Ferroviário, que já vez 4 jogos no estadual, também espera levantar a taça no domingo. A equipe vem se recuperando após iniciar o estadual com duas derrotas: vem de duas vitórias com 8 gols marcados e apenas 1 sofrido.

O bom momento dar a confiança necessária para o time coral, que coloca as esperanças no faro de gol do atacante Edson Cariús, em 4 jogos no estadual foram 5 gols marcados. O Centravante foi o terceiro jogador que mais fez gols em 2018 com 25 gols, jogando o Estadual, Brasileirão e Copa Fares Lopes.

Foto: Ronaldo Oliveira/ferroviario.com.br

O Jogo da Taça dos Campeões está marcado para a tarde de domingo às 16hs pelo horário local (17h no horário de Brasília) na Arena Castelão.