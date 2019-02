Ceará empata com Central fora de casa e avança para a segunda fase da Copa do Brasil

O Ceará conseguiu sua classificação à segunda fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (6), o Alvinegro empatou em 1 a 1 com o Central-PE, no estádio Lacerdão, e avançou por ser melhor colocado no ranking da CBF, como já era previsto no regulamento. Foi no sufoco e com muitas dificuldades, mas deu certo. O Vovô enfrenta o Foz do Iguaçu na próxima fase da competição, que eliminou o Boa Esporte.

Jogando em casa, onde ainda não perdeu na temporada, o Central foi pra cima, mas esbarrou na defesa do Vozão. Quem saiu na frente foi a equipe visitante. Aos 28 minutos, Felipe Jonatan tabelou com Vitor Feijão, aproveitou o espaço na defesa e abriu o placar para o Ceará. A Patativa continuou pressionando e conseguiu o empate aos 44 minutos. Murilo Rangel cobrou falta pra área, Giovani Rosa desviou de cabeça e Bruno Oliveira se jogou na bola para empatar a partida.

Precisando vencer para avançar, O Central voltou pressionando. Aos oito minutos, Murilo Rangel cobrou falta e acertou a trave esquerda de Richard. Oito minutos depois, Leandro Costa lançou Rangel, que invadiu a área e chutou forte no travessão. O Ceará apenas administrou o resultado e segurou o empate até o fim da partida.