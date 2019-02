Após a classificação do Atlético-MG, Réver faz alerta: "Não podemos dar sopa para o azar"

Na noite da última terça-feira (12), o time do Atlético-MG derrotou o Danubio do Uruguai pelo placar de 3 a 2. Jogo válido pela fase prévia da Libertadores. Mesmo com um bom resultado, e com um segundo tempo de encher os olhos, a equipe do Galo voltou para um segundo tempo completamente diferente da primeira etapa da partida, e por pouco não viu a classificação escapar.

Na saída dos gramados, o zagueiro Réver celebrou a vitória, mas ligou o alerta para erros cometidos no jogo de hoje.

- Foi um teste para cardíaco. A gente conseguiu envolver bem o time deles no primeiro tempo a partir do momento que acomodamos na partida, aí sofremos. Veio um gol no fim da primeira etapa, depois logo no começo do segundo. Danubio é uma equipe que gosta de trabalhar com a bola, e a gente sofreu. Precisamos, é claro, valorizar nossa classificação, pois alcançar o nosso objetivo, mas não podemos dar sopa para o azar. Uma hora a sorte muda de lado e você pode acabar ficando no meio do caminho. Então é trabalhar nos próximos dias e aguardar a definição do nosso adversário -, comentou Réver para os canais FOX Sports.