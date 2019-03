CSA apresenta volante Naldo, mas jogador não pode atuar no Estadual

Nesta segunda (12), a diretoria do CSA apresentou o volante Naldo, com passagens recentes por Ceará e Ponte Preta; o jogador falou com os jornalistas e também ouviu do gerente de futebol Marcelo de Jesus na coletiva que só deverá atuar pelo Azulão na Copa do Nordeste e no Brasileirão.

Naldo chega confiante e espera fazer um grande trabalho com a camisa do CSA. "Cheguei muito motivado pra gente fazer um ano espetacular aqui no CSA. Quero agradecer a confiança no meu trabalho. Isso é importante para qualquer jogador. Você chegar num clube confiante, com a confiança do treinador, do presidente, de todos, isso é muito gratificante e eu espero retribuir isso dentro de campo".

O atleta não pode atuar no Estadual porque no regulamento da competição diz que cada equipe pode inscrever no máximo 33 jogadores e o CSA esgotou esse limite.