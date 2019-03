Goiás anuncia contratação de Giovanni Augusto por empréstimo  

Na tarde desta terça-feira (12), o Goiás anunciou através de suas redes sociais mais um reforço para sequência da temporada; o meia Giovanni Augusto. Com passagens por Atlético/MG, Vasco e Corinthians, clube que tem os direitos econômicos do atleta.

Giovanni ficou marcado por ter sido o primeiro jogador a balançar as redes da Arena Corinthians quando vestia a camisa do Figueirense. O jogador de 29 anos chega por empréstimo do alvinegro da capital paulista. Seu contrato vai até o fim do Brasileirão, quando acaba seu contrato com o Corinthians e fica livre para assinar com qualquer outro clube.

Giovanni Augusto também passou por outros times do futebol brasileiro como ABC de Natal, Criciúma e Náutico. A apresentação do do meia deve acontecer nesta quarta-feira (13).