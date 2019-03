Após derrota, jogadores do Ceará acreditam na virada: "Temos totais condições"

Na saída do gramado depois do Ceará perder por 3 a 1 no Castelão para o Corinthians, pela terceira fase da Copa do Brasil, o lateral Samuel Xavier falou sobre o jogo e destacou que a equipe não conseguiu matar o jogo.

"Não dá para explicar, a gente fez um primeiro tempo mesmo com campo ruim, tivemos posse de bola, mas a gente insiste no erro de não matar o jogo. Jogo de Série A, você não mata, acaba tomando o gol. Temos condições de virar isso em São Paulo", disse o lateral.

O volante Fabinho na zona mista falou sobre o resultado do jogo e sobre a próxima partida na capital paulista.

"Copa do Brasil é uma competição de dois jogos, te dá a oportunidade de buscar a vitória no próximo jogo. Temos de trabalhar e confiar. Já teve de no primeiro jogo perder de quatro, de cinco, e depois virar. Temos totais condições de ir lá em São Paulo e fazer um grande jogo para sair com um placar positivo. Eles aproveitaram as brechas", explicou o jogador.

Agora o Ceará se prepara para o jogo de domingo (17) pela Copa do Nordeste, o alvinegro tem clássico contra o Fortaleza no Castelão às 18h.