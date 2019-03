Ceará decide no primeiro tempo, vence Salgueiro com tranquilidade e avança na Copa do Nordeste

Salgueiro e Ceará se enfrentaram pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste neste sábado (30), no Cornélio de Barros. Enquanto o Carcará precisava da vitória para se classificar para as quartas de final, para o Vovô bastava um empate. Mas a equipe cearense foi além, atropelou o Salgueiro e venceu a partida por 3 a 1 sem dificuldades.

O time da casa até tentou ditar o ritmo de jogo no início do primeiro tempo, mas o Ceará apertou a marcação e deixou a equipe pernambucana sem boas chances de ataque. Depois de neutralizar o Carcará, o Vovô abriu o placar aos 10 minutos, quando Eduardo Brock cabeceou direto para o gol. Com o gol, o time cearense cresceu ainda mais e manteve a posse de bole no ataque. Roger ampliou o placar depois de tabelar com Fernando Sobral. Em seguida, o próprio Fernando Sobral marcou mais um. No primeiro tempo, o Alvinegro já estava com o jogo decidido.

Na segunda etapa, a partida ficou mais equilibrada. O Salgueiro buscou espaço e conseguiu diminuir com Renato, que marcou um golaço de bicicleta. Depois do gol, o time cresceu no jogo e tentou pressionar, mas já era tarde.

Com o resultado, o Ceará passou para a primeira posição do grupo B e garantiu a disputa da próxima fase em casa. A equipe enfrenta o Náutico no dia 7 de abril. Já o Salgueiro deu adeus à competição.