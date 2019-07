Ponta do Guarani, Kaio fala sobre briga pela primeira posição do Paulista Sub-17

Pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-17, o Guarani enfrenta o Primavera neste sábado. Com 22 pontos, o Bugre ocupa a terceira posição do Grupo 06 da competição e está a apenas um ponto atrás do seu próximo adversário, que lidera o grupo com o mesmo número de pontos que o Paulista.



Apesar de não ter o terceiro lugar assegurado, a equipe de Campinas já tem sua vaga na próxima fase garantida ao menos como um dos quarto melhores colocados. Mesmo com a classificação assegurada, o elenco do alviverde quer a vitória no sábado.



"Desde que começou o campeonato o nosso principal objetivo é ficar na primeira posição, e se nós fizermos a nossa parte nesse último jogo, podemos terminar em primeiro". - disse Kaio, ponta da equipe Bugrina.



Kaio tem sido um dos destaques do Guarani na competição. Na última rodada, na vitória por 4 a 3 contra o Paulista, o atacante contribuiu com duas assistências.



"O último jogo foi de extrema importância, pois pegamos o primeiro colocado e tínhamos que ganhar para classificar, graças a Deus deu tudo certo e saímos vitoriosos. Essa vitória foi muito importante para dar confiança para o time ao longo do campeonato" . - concluiu.