Suécia resolve no primeiro tempo, bate Inglaterra e conquista terceiro lugar

Na tarde deste sábado (07), Inglaterra e Suécia se enfrentaram para decidir quem estaria entre as três melhores seleções dessa Copa do Mundo Feminina da França. Em um jogo onde os times mostraram uma postura totalmente agressiva em campo buscando o resultado positivo, as escandinavas se deram melhor no jogo e arrancou um placar de 2 a 1 e se consagraram com o terceiro lugar do mundial.

Com o início da partida, pode-se perceber uma Suécia muito forte em sua marcação, dificultando demais a saída de bola da Inglaterra. Elas tentavam de todas as maneiras abrir o placar nos minutos iniciais para depois, poderem ditar a partida em um ritmo mais tranquilo. E logo aos 10 minutos de partida, as suecas marcaram seu primeiro gol.

Asllani aproveitou uma saída de bola errada da seleção inglesa, conseguiu aproveitar, chutou colocado e balançou as redes. A bola bateu goleira inglesa, beijou a trave e entr no fundo do gol. Após o tento, a Inglaterra percebeu que deveria correr atrás do prejuízo e não recuou depois de ter ficado para trás no marcador.

Os primeiros 45 minutos foram bem movimentados, as inglesas não se dando por vencidas, mandaram uma bola na trave mas logo minutos em seguida, viram a Suécia ampliando sua vantagem. Aos 21, Jakobsson em uma jogada individual, entrou na área adversária com tremenda liberdade e arrematou cruzado, sem defesa nenhuma para a goleira inglesa.

Inconformadas com o placar, as leoas não desistiram e marcaram dois gols seguidos, mas com a ação do VAR um foi anulado e a vantagem continuava a favor das suecas. Aos 30, Kirby enfrentou a marcação das adversárias, chamando a responsabilidade e botou as jogadoras da terra da Rainha no jogo novamente.

Aos 32, White teve seu gol anulado por ter conduzido a bola com o braço enquanto se desmarcada da goleira sueca para marcar o que seria o gol de empate. Com o primeiro tempo chegando ao fim com grandes movimentações, o segundo tempo prometia um grande jogo.

Na segunda, a Suécia ficou preocupada com as investidas da Inglaterra e resolveu se fechar. Envolvendo todos os seus setores, o time resolveu dificultar e muito o jogo para as inglesas. Mas como elas estavam empolgadas com o gol feito no final do primeiro tempo, não viram isso como um empecilho e continuaram a ir para cima.

Tendo as melhores jogadas do segundo tempo, a Inglaterra assustou mas não conseguia resolver. Então a cada minuto que passava, a Suécia ia atingindo o seu objetivo, ia parando o ataque adversário e ganhando a partida. Mas como suas adversárias eram valentes, ainda tiveram um lance que metram uma bola na trave e viram a goleira sueca fazer defesas que mantiveram seu time vive no jogo.

Com o resultado final a Suécia se consagrou como a terceira colocada da competição. Já a Inglaterra que teve uma campanha muito melhor do que o esperado, com um time todo renovado, apostando em novos talentos, mostrou que de agora em diante, também é capaz de competir com as grandes seleções e se manter no meio dos grandes.