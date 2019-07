Depois da parada para a Copa América, São Bento e Sport reabrem a Série B

Nesta segunda-feira (8), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, São Bento e Sport medem forças no estádio Walter Ribeiro, interior de São Paulo. A partida acontece às 20h (horário de Brasília) e coloca frente a frente duas equipes em situações opostas na tabela.

Há três jogos sem vencer, o Bentão ocupa a 16ª colocação com sete pontos conquistados. O 17º, Operário, que abre a zona de rebaixamento soma os mesmos sete pontos da equipe paulista. O Leão da Ilha, por sua vez, luta pela parte de cima da tabela. Quinto colocado com 15 pontos, os pernambucanos tentarão entrar no G-4 ainda nesta rodada.

Para o confronto, o São Bento vai com um time modificado tendo em vista a parada para a Copa América. De lá para cá, o time passou por uma reformulação no plantel e deve ir com novidades para o campo. O Sport tem dois volantes como desfalques para o jogo. Ronaldo cumpre suspensão do último jogo e João Igor, lesionado. João sentiu uma entorse no tornozelo direito, no treino da última sexta-feira, e não viajou com a delegação. O prazo de recuperação é de 10 a 15 dias.

Provável escalação do São Bento: Henal; Régis, Guilherme, Mattis, Élton e Guilherme Romão; Doriva, Vinícius Kiss, Cafu, Fernandes e Minho; Zé Roberto. Técnico: Doriva.

Provável escalação do Sport: Mailson; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson e Sander; Yago, Charles e Sammir; Guilherme, Hernane Brocador e Ezequiel. Técnico: Guto Ferreira.