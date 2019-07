Rodrigo Santana promete força máxima do Atlético-MG diante Fortaleza

Após o penúltimo treinamento do Atlético-MG antes de enfrentar o Fortaleza, neste domingo (21), Rodrigo Santana concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira na Cidade do Galo. A desclassificação na Copa do Brasil é página virada, mas deixou lições ao time. O técnico destacou a intensidade da equipe na partida do meio de semana contra o rival e projetou a mesma postura para o confronto no Campeonato Brasileiro.

“Domingo não pode ser diferente. Para gente se manter na zona de classificação à Libertadores, precisamos fazer um grande jogo, cobrar e correr o mesmo que a gente correu (na quarta-feira). A intenção é essa, a cobrança já foi essa no final do jogo, estar motivado em todos os jogos, por que esse é o Atlético, é o que está correndo, brigando, é o que acredita até o último minuto, até a última bola. A gente precisa se cobrar muito. Vale de lição para todos os jogos, ter a mesma inspiração pra sair satisfeito no fim do jogo”, afirmou o comandante alvinegro.

Há três meses à frente do comando técnico do Alvinegro, Rodrigo vem surpreendendo. O comandante também comentou a evolução do grupo. Segundo ele, a ideia quando assumiu o comando do time era corrigir o sistema defensivo, a marcação e a compactação, resultados alcançados pela comissão técnica e que têm dado certo no time.

"A gente procurou trabalhar a compactação, e estávamos um time mais defensivo, para sair em contra golpe. Aos poucos a gente está conseguindo adiantar o time, colocando essa intensidade. A ideia é que, até o final do ano, a gente consiga atuar dessa forma que a gente quer. Acredito que o último jogo foi uma grande resposta, pelo que a gente quer e pela necessidade. Essa resposta é para o elenco ver a forma que a gente tem que jogar e o quanto é bom jogar dessa forma, procurando jogar futebol o tempo inteiro, que é a minha ideia de jogo, sempre”, disse.

Foto: Bruno Cantini / Atletico

O ex-jogador Adilson foi oficializado como membro da comissão técnica na última segunda-feira, e em sua nova função, o ex-atleta têm correspondido positivamente às expectativas do treinador.

“Ele (Adilson) tem o mapa do vestiário, até a forma de falar com o jogador. A gente sabe que com cada um temos que falar de um jeito, e ele tem esse mapa pra gente. É um cara muito agregador, tem uma visão muito grande, ainda de dentro de campo, e isso nos ajuda muito”, declarou o treinador.

Adilson receberá uma homenagem do Atlético neste domingo (21), na partida contra o Fortaleza-CE, na Arena Independência.