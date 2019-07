Operário recebe CRB para embalar na Série B

Neste sábado (20), Operário e CRB se enfrentam às 19h no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa-PR. O jogo é válido pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ambos os times embalados pela vitória nos jogos anteriores, estão confiantes para esta partida. Apenas 3 pontos separam ambos na classificação, e quem leva a melhor é o CRB na 10º colocação.

Alvinegro se reergue na Série B

No 15° lugar da tabela, o Fantasma quer se manter cada vez mais longe do Z-4. Após ganhar do Londrina, o técnico Gerson Gusmão disse: "Vamos manter a vontade de conseguir mais um resultado positivo, corrigimos alguns pontos no treinamento durante a semana e eu não tenho dúvida que a equipe está muito preparada para este jogo".

Assim, Cleyton e Lucas Gaúcho que eram dúvidas para logo mais devem começar como titular.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO OPERÁRIO: Simão; Maílton, Lazaro, Rodrigo e Allan Vieira; Jardel, Índio, Cleyton e Marcelo; Felipe Augusto e Lucas Gaúcho.

CRB tenta manter invencibilidade

Cada vez mais próximo do G-4, tendo em vista uma boa atuação no seu último jogo contra Guarani, o Galo quer seguir no mesmo ritmo em confronto com Operário. Com alguns desfalques no time, o zagueiro Victor Ramos e o atacante Léo Ceará, que se recupera de uma virose, não foram escalados, mas embarcaram junto com o resto do elenco. O técnico Marcelo Chamusca deve manter a mesma escalação do confronto anterior.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRB: Edson Mardden; Daniel Borges, Edson Henrique, Wellington Carvalho e Igor; Claudinei, Ferrugem, Felipe Ferreira e Willie; Willians Santana e Alisson Farias