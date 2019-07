Osmar Loss admite alívio após quebra de jejum do Vitória: "Carga emocional muito forte"

Depois do triunfo diante do Criciúma por 2 a 0 pela 10ª rodada do Brasileirão série B, Osmar Loss foi para entrevista coletiva e falou do mal primeiro tempo, do que gostou na atuação da segunda parte da partida.

"No futebol muitas vezes uma carga emocional muito forte deixa o time inseguro, no primeiro tempo a gente criou algumas chances, mas o Criciúma conseguiu equilibrar o jogo e não conseguimos criar chances. Mas vale destacar que também não fomos ameaçados como em jogos anteriores", disse .

Osmar Loss destacou aspectos que o time apresentou dentro de campo, já que não vinha apresentado em jogos anteriores.

"Eu gostei das nossas triangulações, eu senti falta das individualidades, mas da pra entender pelo campo pesado, o importante foram os três pontos e não sofrer gols", pontuou.

Sobre os dois gols do triunfo rubro-negro, o treinador elogiou a atuação de Anselmo Ramon nas jogadas.

"Alertamos na preleção a saída de bola do zagueiro e o Anselmo foi e pressionou, teve calma e foi feliz na finalização, no segundo gol fez o pivô controlou a bola pra o time chegar e sobe se colocar para o cruzamento do Matheus Rocha", concluiu.

Agora o Vitória se prepara para a 11ª rodada da série B, na terça-feira (23) o time viaja para a cidade paranaense de Londrina onde enfrenta o time da casa no Estádio do Café, às 21h30.