Com virada no segundo tempo, Londrina entra no G-4 após bater o Vitória

Nesta noite desta terça-feira (23), o Londrina recebeu o Vitória pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio do Café. O Tubarão venceu a partida por 3 a 1 após virar o jogo no segundo tempo.

O primeiro tempo começou bem para o Leão, que estava em busca da sua segunda vitória seguida no campeonato, dominou o londrina logo nos primeiros minutos da partida, aos 8 teve a primeira chance de gol, Matheus Rocha finalizou bem mas a bola passou raspando na trave. Logo em seguida aos 17, em uma cobrança de falta Felipe Gedoz abriu o placar.

Após primeiras chances do vitória, que esteve com um time organizado nos primeiros minutos do jogo. Londrina reage, aos 44', Dagoberto cobra escanteio fechado, de longe Anderson Oliveira manda bola pra dentro do gol, empatando a partida nos minutos finais do primeiro tempo.

Iniciando o segundo tempo, no primeiro minuto Luidy manda bola para Anderson silva que chega invadindo à área do Vitória, cruza para Dagoberto que marca o segundo gol. Pouco tempo depois, aos 3 minutos Anderson Oliveira marca mais um gol para o Tubarão. Após pressão do time Paraense, Baraka cabeceou no ângulo mas Matheus Albino defende.

Sem medo de tentar, Londrina se mostra mais atento ao jogo e tenta marcar novamente aos 43, sem sucesso. Aos 46, Leão vai em busca de mais um gol, Léo Gomes arrisca de longe o gol mas Matheus Albino agarra.

Como ficam?

Com o este resultado, Londrina entra no G-4, com 20 pontos, enquanto o Leão segue na 18ª colocação, com sete. Na próxima rodada, o time paranaense enfrentará o Oeste fora de casa. Já o Vitória terá sua próxima partida contra a Ponte Preta, ambos no próximo sábado, às 16h30.