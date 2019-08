Em lados opostos na tabela, Atlético-MG e Cruzeiro fazem clássico no Brasileirão

O clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, que será disputado neste domingo (04), às 19h no Independência, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro, coloca os rivais frente à frente pela sexta vez no ano. Em momentos distintos na competição, o objetivo é o mesmo: o triunfo.

Clássico na hora certa?

Um clássico é sempre emocionante. O contraste dos times na competição prometem um confronto acirrado e intenso. O duelo pode ser o divisor de águas na vida dos times. De um lado, o Alvinegro, no G-4 do Brasileiro, com 21 pontos, busca a vitória para seguir na cola do Flamengo, e se manter na zona de classificação. Do outro, o time celeste vem se recuperando na competição, na 16° colocação com 10 pontos, tenta quebrar a sequência negativa na temporada, onde em 16 jogos, venceu apenas um.

Com dúvida no meio-campo, Galo projeta força máxima

O Atlético promete jogar no limite e repetir a atuação intensa que teve na desclassificação da Copa do Brasil contra o rival. O Alvinegro tentará fazer valer a máxima 'Caiu no Horto, tá morto', pois de 17 jogos disputados no caldeirão, o Galo venceu 12 e empatou 5; e vencer o rival pela terceira vez no Independência.

Rodrigo Santana deve repetir o time titular das últimas partidas. Com a volta do equatoriano Cazares, e o bom momento de Vinicius Goés, o técnico tenta encontrar a melhor disposição do meio-campo alvinegro. Rodrigo afirmou a volta do equatoriano, mas não a sua titularidade. O mistério na escalação fica no comando de ataque, com a disputa entre Ricardo Oliveira e Alerrandro. Com boas atuações, Patric deve seguir de titular na lateral-direita.

O provável Atlético para este domingo tem Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Jair; Chará, Elias, Vinicius e Otero (Cazares); Alerrandro (Ricardo Oliveira).

Desfalque: Victor

Mano conta com solidez do sistema ofensivo para bater o rival

Pelo lado da Raposa, mistério. Uma certeza se tem, Mano Menezes não pode mais contar com Lucas Romero; o volante, titular absoluto e uma das peças importantes do elenco celeste acertou com o Independiente, da Argentina. Mas, o comandante celeste aposta no sistema defensivo com Fábio, Dedé, Léo e Orejuela, que vivem excelente momento.

A grande questão é se no clássico Mano Menezes usará a equipe principal, pois o time celeste enfrenta o Internacional, na próxima quarta-feira (7), no Mineirão, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

Se mantiver a formação 'titular', Mano deve escalar o time com Fábio; Orejuela (Weverton), Dedé, Léo e Dodô; Henrique, Ariel Cabral e Jadson; Marquinhos Gabriel, Pedro Rocha e Fred. Técnico: Mano Menezes

Desfalques: Rodriguinho e Edílson

Último clássico

Na última vez em que Atlético e Cruzeiro se enfrentaram, em 17 de julho, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o alvinegro venceu por 2 a 0. O Cruzeiro se classificou às quartas de final da Copa do Brasil. Naquela ocasião, o cenário era diferente. 18 dias após o encontro, o Galo em alta e a Raposa em baixa. O retrospecto do clássico mineiro em 2019 aponta duas vitórias do Cruzeiro, uma do Atlético e dois empates.

No lado atleticano, a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana dá confiança ao elenco de Rodrigo Santana. No lado cruzeirense, a eliminação do time celeste na Copa Libertadores é página virada. A meta é manter o bom retrospecto contra o rival e quebrar a sequência ruim no torneio.

Duelo à parte, seca em comum

Artilheiros atleticano e cruzeirense estão há 14 jogos sem fazer gols. A meta de ambas às partes é de que os centroavantes recuperem a boa fase. Ricardo Oliveira, com 3 gols marcados, e Fred, com 16 gols, cada um com sua camisa 9 luta para voltar a fazer o que todo centroavante gosta de fazer: gols.

Arbitragem:

Leandro Pedro Vuaden (RS) é o dono do apito, auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Neuza Ines Back (SP); VAR: Daniel Nobre Bins (RS).