Criciúma e Operário-PR se enfrentam tentando se afastar do Z-4

Criciúma e Operário-PR travam neste sábado (3) um confronto direto pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois times almejam a vitória para se afastar da zona de rebaixamento. A bola começa a rolar às 16h30, no estádio Heriberto Hülse.

Com o início da 14ª rodada, o Tigre perdeu mais uma posição na tabela e agora aparece em 17º, com 13 pontos. A equipe vem de quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas e um empate.

O Fantasma, com dois pontos a mais, é o atual 13º colocado. Para as suas pretensões é fundamental pontuar em Santa Catarina, já que em caso de derrota, pode entrar no Z-4.

Com desfalques, Kleina mantém dúvidas

O técnico Gilson Kleina tem problemas para definir a escalação do Criciúma para o jogo deste sábado. Sem poder contar com o lateral-esquerdo Marlon, suspenso, com o lateral-direito Marcos Vinícius e os atacantes Léo Gamalho e Vinícius, machucados, o treinador fechou o último treinamento para manter o mistério.

Com apenas 33,3% de aproveitamento na competição, o comandante está com o cargo ameaçado. É o pior momento do Tigre na temporada.

"É uma média baixíssima. Tínhamos condições de ter de cinco a seis pontos a mais. Deixamos escapar vitórias no fim do jogo, mesmo com atuações não convincentes. Já tivemos grandes reações para acesso e esperamos que isso aconteça. Série B é intensidade, é contato. Lamento, pois fizemos o encaixe contra o Brasil de Pelotas e Coritiba, mas perdemos peças e o time não voltou a jogar bem", avaliou.

Fantasma pode ter até cinco mudanças

O Operário-PR pode ter até cinco mudanças em relação ao time que foi derrotado pelo Atlético-GO na última rodada. São certas as voltas do volante Índio e do meia Marcelo, depois de cumprirem suspensão. Por opção do treinador Gerson Gusmão, o lateral-esquerdo Allan Vieira, o volante Chicão e o atacante Schumacher também podem ingressar ao 11 inicial.

O treinador ressaltou que os treinamentos realizados em Santa Catarina serviram para os erros que a equipe cometeu na virada sofrida contra o Atlético fossem corrigidos.

"Conversamos com os atletas, fizemos cobranças em cima de alguns erros pontuais que tivemos no jogo e que não podem acontecer novamente. É um grupo experiente, de jogadores rodados. A gente acabou cometendo alguns erros fatais, que a gente não pode cometer novamente, e que os adversários não estão cometendo quando nos enfrentam", afirmou.

Prováveis escalações

Criciúma: Luiz, Maicon, Sandro, Derlan e Caíque; Liel, Eduardo e Wesley; Reis, Reinaldo e Lúcio Flávio.

Operário-PR: André Luiz; Maílton, Lázaro, Rodrigo e Allan Vieira (Peixoto); Chicão, Índio e Marcelo; Cleyton, Schumacher (Bruno Batata) e Felipe Augusto.