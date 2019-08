Técnico do Sub-20, Ricardo Resende comandará Cruzeiro diante do Avaí

A diretoria do Cruzeiro confirmou que Ricardo Resende, técnico da equipe Sub-20, comandará o time profissional na partida deste domingo (11), às 16h, contra o Avaí, em Florianópolis, pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva após a partida, a diretoria do Cruzeiro afirmou que um interino assumiria a equipe. De acordo com o anúncio do Cruzeiro, por parte do diretor de futebol Marcelo Djian, a diretoria celeste trabalha com “calma” para escolher o substituto do técnico Mano Menezes.

Luiz Antônio Venker Menezes deixou o cargo após a derrota para o Internacional por 1 a 0, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, a diretoria celeste ainda não definiu o nome do substituto. Com a saída de Mano Menezes, também deixaram o clube o auxiliar Sidnei Lobo e o preparador físico Eduardo Silva, que integravam a comissão técnica do gaúcho.

O Cruzeiro vive um momento complicado na competição. A Raposa está na 18ª colocação, na zona do rebaixamento, com 10 pontos. O time celeste não vence e não marca gol há oito jogos - desde o dia 11 de julho, quando bateu o Atlético por 3 a 0, ainda pela Copa do Brasil.

Entretanto, seu adversário vive uma fase ainda pior. O Avaí é o lanterna do Brasileirão, com 5 pontos conquistados e nenhuma vitória. Em 13 partidas, o time catarinense empatou cinco vezes e foi derrotado oito vezes (aproveitamento de 12,8%).