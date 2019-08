Ceará goleia Chapecoense e se consolida na primeira parte da tabela

O Ceará continua em grande fase no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado (10), recebeu a Chapecoense pela 14ª rodada e chegou a terceira vitória nos últimos quatro jogos. Thiago Galhardo, por três vezes, e Felippe Cardoso fizeram os gols da vitória por 4 a 1. Renato Kayser, no fim do jogo, diminuiu.

Agora, o Vozão ganhou quatro posições na tabela e é o sétimo colocado, três pontos atrás do Corinthians, que abre o G-6. A Chape, por sua vez, continua na zona de rebaixamento, em 18º lugar. Já são oito partidas sem saber o que é vencer no torneio nacional.

Primeiro tempo morno

Os mandantes foram superiores durante a maior parte do duelo. Aos 12 minutos, Wescley foi lançado e ficou frente a frente com Tiepo, tocando na saída do goleiro. Porém, após checagem do VAR, o lance resultado em gol foi anulado por impedimento.

Aos 31, Augusto fez a única finalização certa da Chape na primeira etapa. Pegou bem de fora da área, mas Diogo Silva se esticou para espalmar. O Ceará só chegou ao primeiro gol aos 48. Ricardinho cobrou falta pela direita e Thiago Galhardo subiu sozinho para desviar de cabeça e abrir o placar.

Vozão transforma vitória em goleada

A equipe catarinense se desestabilizou com o gol sofrido no final do primeiro tempo e voltou desatenta do intervalo. Felippe Cardoso ampliou aos 11 da etapa complementar. O jovem atacante recebeu na grande área, ajeitou e bateu no alto, sem chances para Tiepo.

No minuto seguinte, o lateral Cristovam invadiu a área e foi tocado por Bruno Pacheco, pênalti. Na cobrança, Thiago Galhardo foi firme e ampliou.

O Vozão teve mais um gol anulado pelo VAR aos 30, desta vez de Felippe Cardoso. Leandro Carvalho foi lançado, dividiu com Tiepo, porém cometeu falta no goleiro antes de a bola sobrar para o atacante do Vozão.

O Verdão conseguiu diminuir aos 43. Diego Torres cobrou escanteio, Gum desviu de cabeça e Renato Kayser completou de cabeça. Porém, no ataque seguinte, o Alvinegro fechou a conta. Felippe Cardoso deu a assistência e Thiago Galhardo fez o seu terceiro no jogo e o quarto do seu time. Foi o sétimo gol do meia no Brasileirão.

Na agenda

Na próxima rodada, o Ceará enfrenta o São Paulo, domingo (18), às 16h, no Morumbi. No mesmo dia, às 19h, a Chapecoense volta a jogar em casa, contra o Avaí, na Arena Condá.