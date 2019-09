Médico do Cruzeiro atesta lesão de Dedé e tranquiliza: "Não foi grave"

O zagueiro Dedé, que torceu o tornozelo direito na partida contra o Internacional, na quarta-feira, no beira-Rio, teve lesão constatada. Nesta sexta-feira (6), o chefe do departamento médico do Cruzeiro, Sérgio Campolina explicou a situação do zagueiro, mas afirmou não ser uma lesão grave.

Por meio de nota no publicada no site oficial do clube, o médico relatou que o zagueiro sofreu um trauma torcional no tornozelo direito. "O atleta teve uma lesão ligamentar, em uma área cicatrizada do ligamento, e isso acaba fazendo com que a região fique mais sensível, edemaciada e inchada", explicou o chefe do departamento celeste.

Ainda segundo a nota, o atleta já iniciou o tratamento. E "em breve vai começar a realizar atividades um pouco mais vigorosas para fortalecimento", afirmou. O Cruzeiro não divulgou o tempo de recuperação do jogador, mas Sergio Campolina reiterou que não se trata de uma lesão grave.

Dedé se machucou ao saltar em uma disputa de bola com o zagueiro Victor Cuesta, aos 4 minutos do primeiro tempo. Ao descer, se apoiou apenas no pé direito, e 'virou' o tornozelo. O zagueiro atuou durante todo o primeiro tempo, no intervalo com o sangue frio, o camisa 26 sentiu dores e foi substituído, dando lugar a Ariel Cabral.

Fato é que uma das peças principais do setor defensivo do Cruzeiro será desfalque na partida contra o Grêmio, domingo (8), às 11h, no Independência, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim como na última partida ao deixar o campo, o substituto de Dedé deverá ser o Léo, que poderá formar dupla de zaga ao lado de Fabrício Bruno.

Confira a nota na íntegra:

Substituído no intervalo da partida contra o Internacional, na última quarta-feira, o zagueiro Dedé sofreu uma torção no tornozelo direito, em uma disputa de bola em lance de escanteio para o Cruzeiro.

Chefe do Departamento Médico celeste, o médico Sérgio Campolina informou que a lesão não foi grave e que Dedé já iniciou o tratamento de recuperação.

“O Dedé sofreu um trauma torcional no tornozelo direito na última partida contra o Inter. Apesar da imagem mostrada pela TV ser muito forte, não foi uma lesão grave. O atleta teve uma lesão ligamentar, em uma área cicatrizada do ligamento, e isso acaba fazendo com que a região fique mais sensível, edemaciada e inchada. Ele já iniciou o tratamento e em breve já vai começar a realizar atividades um pouco mais vigorosas para fortalecimento. Mas, felizmente, reitero, não foi uma lesão grave”, relatou Campolina.