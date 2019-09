Com Marta e Formiga, Pia convoca Seleção Brasileira para amistosos 

Nesta quinta-feira (19), a técnica da seleção brasileira feminina, a sueca Pia Sundhage, anunciou a convocação das 23 jogadoras que disputarão os amistosos contra Inglaterra e Polônia, nos dias 5 e 8 de outubro, em Middlesbrough e Kielce. Esta é a segunda convocação realizada pela treinadora desde que assumiu o comando da equipe.

Entre as convocadas, há cinco novidades em relação a primeira lista: a goleira Letícia, do Corinthians, as defensoras Daiane, do Tacón, Poliana, do São José, e Giovanna, do Avaldsnes, e a meia Maria, do Juventus.

Nova auxiliar técnica

Antes de revelar a lista de atletas convocadas, Marco Aurélio Cunha, Coordenador de Seleções Femininas da CBF, anunciou a sueca Lilie Persson como auxiliar técnica de Pia Sundhage. Lilie tem 53 anos, e durante 17 anos atuou como meio-campista, encerrando sua carreira em 1996. Lilie já trabalhou com Pia, nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, quando a seleção nacional foi medalha de prata. Será a primeira experiência da auxiliar técnica fora da Suécia.

Marta's back!

Destaque da Seleção Brasileira, a atacante Marta está de volta! Marta havia sido convocada na primeira lista de Pia, mas foi cortada devido a uma lesão. Recuperada, a atleta vai trabalhar pela primeira vez com Pia na seleção brasileira. Segundo Pia, a camisa 10 foi chamada com a expectativa de que ela contribua com sua experiência.

“Esperamos que Marta seja uma jogadora chave tanto dentro quanto fora do campo. Será uma oportunidade de ver como ela desempenha na equipe, e saber como ela vai se sair ao meu lado”, avalia a treinadora.

Confira a lista de atletas convocadas

Goleiras:

Aline - UD Granadilla Tenerife (Espanha)

Bárbara - Avaí/Kindermann (Brasil)

Letícia - Corinthians (Brasil)

Defensoras:

Poliana - São José (Brasil)

Daiane - Tacón (Espanha)

Tamires -Corinthians (Brasil)

Kathellen - FC Bordeaux (França)

Mônica - CFF Madrid (Espanha)

Erika - Corinthians (Brasil)

Giovanna - Avaldsnes (Noruega)

Bruna Benites - Internacional (Brasil)



Meio-campistas:

Aline Milene - Ferroviária (Brasil)

Thaisa - Tacón (Espanha)

Luana - KSPO Women Football Team (Coreia do Sul)

Formiga - Paris St Germain (França)

Maria - Juventus (Itália)

Atacantes:

Andressa Alves - Roma (Itália)

Marta - Orlando Pride (Estados Unidos)

Debinha - North Carolina Courage (EUA)

Chú - Changchun Dazhong (China)

Bia Zaneratto - Incheon Hyundai Steel Red Angels (Coreia do Sul)

Ludmila - Atlético de Madrid (Espanha)

Victória - Corinthians (Brasil)