Atlético-MG marca no primeiro tempo, mas Colón pressiona e vence de virada

O Atlético-MG enfrentou o Colón em Santa Fé, na Argentina, pela primeira partida da semifinal da Sul-Americana, num primeiro tempo ruim, com bastantes erros, o Galo abriu o placar com Chará, porém, a equipe da casa voltou melhor do intervalo e conquistaram a virada, com gols de Morelo e Luiz Rodríguez. Com o resultado de 2 a 1 a equipe argentina vai com vantagem para o Brasil no jogo da volta.

O primeiro tempo foi bastante disputado, sem muitas chances de gol e bastante erro de passes, o Atlético conseguiu sair à frente no placar aos 35 minutos com Chará, quando o zagueiro da equipe argentina, Ortiz, tentou isolar a bola, mas a bola acabou acertando o meia do Galo e entrando para o gol.

Diferentemente, a segunda etapa começou agitada, nos segundos iniciais Vigo chegou com velocidade e chutou forte, porém acertou o travessão da equipe brasileira, os jogadores do Colón não desistiram até abrir o placar para a equipe da casa, aos 6'. Oliveira cabeceou e Morelo chegou de carrinho escorando na segunda trave, atrás da defesa atleticana e deixou tudo igual.

Na persistência, o Galo não havia desistido e foi para cima. Aos 31’, Otero quase marca um gol olímpico em cobrança de escanteio, porém a força atleticana não foi o suficiente e aos 40' Luiz Rodríguez colocou o Colón na frente quando o atacante apareceu livre na grande área e marcou para a equipe da casa.

Com a derrota o Atlético precisa de uma vitória simples, por 1 a 0, para avançar à grande final, já que na Copa Sul-Americana gol fora de casa tem como critério de desempate. O jogo da volta será no Mineirão, às 21h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira e já foram vendidos mais de 37 mil ingressos.