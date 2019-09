Enderson não gosta de atuação cearense e critica primeiro tempo: "Foi terrível"

Depois de só ficar no empate sem gols contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (25), em partida válida pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Castelão, o Ceará chegou ao sétimo jogo seguido sem vencer, estacionando na 14ª posição na tabela, com 23 pontos conquistados. O time mineiro, adversário direto na briga pela permanência na primeira divisão, ocupa a 16ª com 19 pontos.

Após o jogo, o treinador Enderson Moreira concedeu entrevista coletiva e falou do trabalho que vem sendo feito, além de lamentar o resultado no Castelão.

"Acho que o primeiro tempo foi muito ruim, foi péssimo, uma das piores apresentações que a gente fez. Um time sem trabalhar aquilo que a gente tem desenvolvido, que sabe jogar, controla o jogo, põe a bola no chão. Saímos no lucro de sair sem sofrer gols. Foi terrível. No segundo tempo, melhoramos e fomos para cima com jogadas muito bem trabalhadas e bem feitas. Às vezes, o futebol te leva para umas coisas que você não entende, mas é continuar trabalhando."

Com uma sequência abaixo do esperado, Enderson evitou criar algum discurso pessimista e deixou claro que confia no elenco para a reviravolta na competição.

"Mesmo com a sequência ruim, nós precismos manter a confiança em nossos atletas. Esse jogo o time se comportou como nunca desde a minha chegada, então foi complicado. Mas é trabalhar o máximo para o próximo jogo, porque nesse não podemos fazer mais nada."

Próximos jogos

Agora o Vozão encara o Atlético-MG, no próximo domingo (29), às 19h, na Arena Independência. O Cruzeiro visita o Goiás, na segunda-feira (30), às 20h, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.