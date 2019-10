Goiás recebe um CSA empolgado buscando retomar boa fase

Na tarde deste sábado (12), às 17h, Goiás e CSA abrem a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. O Esmeraldino, que estava invicto no returno até a rodada anterior, quando perdeu de 3 a 1 para o Botafogo, busca retomar a boa fase diante do seu torcedor. Já o Azulão do Mutange, que venceu o Inter por a 1 a 0 na última rodada, quer emplacar a terceira vitória consecutiva.

Esmeraldino ainda indefinido para o jogo

Para esta partida, o técnico Ney Franco não poderá contar com o meia Léo Sena, que irá cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O jovem Thalles, formado na divisão de base do Goiás, pinta como favorito para a vaga. No entanto, Marcelo Hermes também disputa a posição.

"A tendência é a gente não mexer na estrutura da equipe. Fizemos dois jogos consecutivos, existe um desgaste físico, mas o adversário também fez. Vamos conversar com os preparadores, mas acho que o único problema é a ausência do Léo Sena. Marlone, sofreu uma lesão e está praticamente fora. Temos algumas opções de meias. Uma delas é o Thalles. Existe a possibilidade de utilização dele ou de abrir um tripé com o Marcelo Hermes, como já fizemos", disse Ney Franco.

Provável time: Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Gilberto Júnior, Yago Felipe e Thalles (Marcelo Hermes); Michael, Leandro Barcia e Rafael Moura.

Didira destaca empenho do grupo

Com duas vitórias consecutivas no Brasileirão, o CSA soma 25 pontos, está fora da zona do rebaixamento e ocupa a 16ª posição. No entanto, a equipe só está a dois pontos do Ceará, que abre o Z-4. Para manter a boa fase, o meia Didira afirma que o grupo está empenhado em tirar o Azulão da zona de perigo o mais rápido possível.

"O grupo está no caminho certo para que isso aconteça. Vejo o elenco muito motivado para continuar melhorando seu rendimento em campo e para manter essa boa fase na competição [...] Vamos lutar muito para tirar a equipe da zona de rebaixamento e para terminarmos o ano com grandes resultados", disse.

Provável time: Jordi; Celsinho, Luciano Castán, Alan Costa e Carlinhos; Naldo, Jonatan Gómez e Apodi; Bruno Alves, Bustamante e Alecsandro.