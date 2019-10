Argel exalta atuação do CSA, mas não se diz contente com resultado diante do Flamengo

Após a derrota neste domingo (27), por 1 a 0 diante do Flamengo, no Maracanã, Argel Fucks, técnico do CSA, concedeu entrevista coletiva. O treinador começou exaltando o empenho dos seus atletas, mas não saiu satisfeito com o resultado.

“O resultado não foi bom pra gente. A exibição sim, mas o resultado não. Viemos fazendo bons jogos, contra bons adversários e hoje foi mais um. Conseguimos neutralizar o adversário e fazer eles sofrerem. Nós agredimos”, disse Argel.

Em determinado momento do segundo tempo, Argel disse perceber a queda de desempenho físico do Flamengo e, a partir daí, viu a oportunidade para equilibrar o jogo e buscar o empate.

“Chegou um momento no segundo tempo que sentimos que o Flamengo sentiu a parte física, que eles arriaram, até porque os jogadores não são máquinas. O treinador deles começou a fazer trocas, e a gente também. Chegou aos 35, 36 do segundo tempo, nós sobramos fisicamente e foi a hora de arriscar mais. Fizemos algumas mudanças táticas e, de um modo geral, fizemos uma grande partida. O resultado mais justo, penso eu, pelo que fizemos no primeiro tempo e no segundo, seria o empate”, avaliou o treinador.

A partir de agora, a equipe passa a pensar já na próxima rodada, quando volta a jogar em casa, diante do Corinthians. Para este confronto, o comandante azulino já convocou o torcedor para lotar o Rei Pelé, confiar nos jogadores e empurrar o time. Além disso, segundo Argel, os azulinos e todos os alagoanos devem se orgulhar da campanha do CSA na Série A.

“O torcedor azulino e o estado de Alagoas deve ter muito orgulho de ter um time na Primeira Divisão. Quarta-feira é no Trapichão, na nossa casa, contra o Corinthians. Outro gigante do futebol brasileiro, e o torcedor precisa lotar o Trapichão. Pegar sua bandeira, sua camisa, dar um voto aos jogadores. Esses jogadores estão representando a instituição dignamente”.

O CSA volta a campo diante do Corinthians, na quarta-feira (30), às 21h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A equipe alagoana, na 18ª posição, já acumula quatro jogos sem vitória.