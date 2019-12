Zezé Perrella comunica afastamento do meia Thiago Neves

Na tarde desta segunda-feira (20), horas antes do confronto diante do Vasco em São Januário, o gestor de futebol do Cruzeiro, Zezé Perrella, comunicou que o meia Thiago Neves está afastado do Cruzeiro. O meia se recupera de um edema na coxa esquerda e tem contrato com o time celeste até dezembro de 2020.

No vídeo divulgado no Twitter oficial do clube, Zezé Perrella - que está na concentração junto à equipe celeste - explica o o motivo do afastamento do meia.

"Para minha surpresa, logo que acordo vejo nosso atleta Thiago Neves curtindo festa no Mineirão, um jogado que está em recuperação. Um jogador que poderia até ser aproveitado no próximo jogo", disse.

O meia que foi filmado no evento 'Tardezinha', no último domingo (1°) no Estádio Mineirão. Segundo Perrella, em comparação com o zagueiro Léo, o meia preferiu fazer festa e questiona 'comemorando o quê?'. Em seguida, Zezé Perrella informa o afastamento.

"Quero comunicar que, a partir de agora, o Thiago não faz parte dos planos desta diretoria. Temos um contrato com ele, o contrato tem que ser cumprido, mas a partir de agora ele treina à parte e vamos torcer para que ele consiga arrumar um clube, porque vestir a camisa do Cruzeiro, pelo menos enquanto eu aqui estiver, ele não veste mais", exclamou.

Por fim, o gestor de futebol diz pede torcida para que o Cruzeiro saia da situação em que se encontra. A equipe é a 17° colocada no Brasileirão, com 36 pontos.

Vínculo contratual

Uma das cláusulas contratuais diz que se Thiago Neves jogar 42 partidas na atual temporada, o contrato seria renovado automaticamente por mais um ano, se estendendo até o fim de 2021.

A partida diante do CSA no Mineirão foi o 41º jogo de Thiago Neves no ano. A equipe celeste foi derrotada por 1 a 0, e no confronto, o meia perdeu um pênalti.

Thiago Neves no Cruzeiro

Thiago Neves chegou ao Cruzeiro no início de 2017. Em dois anos de clube, foram duas conquistas da Copa do Brasil e uma conquista do Campeonato Mineiro, sendo decisivo em todas as competições. Até o momento, o camisa 10 disputou 151 partidas pela Raposa, anotou 41 gols e deu 18 assistências.