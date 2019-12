Ex-treinadora da Seleção Brasileira, Emily Lima é oficializada no Equador

Emily Lima que estava desde setembro sem trabalho, quando pediu demissão do Santos, após resultados ruins e problemas de bastidores com gestores do clube, tem um novo desafio, novamente em uma seleção, a treinadora que teve uma passagem rápida pelo comando da Seleção Feminina Brasileira, ela terá a responsabilidade de conduzir outra nacional que veste amarelo: o Equador.

De acordo com o blog das Dibradoras, a negociação entre a comandante brasileira e Federação Equatoriana de Futebol já está sacramentada, com a oficialização de sua contratação programada para acontecer na próxima quinta (05). O contrato de Emily terá duração de três anos, podendo ser renovado por mais um caso a principal meta estipulada no projeto seja alcançada: a classificação do Equador à Copa do Mundo Feminina de 2023.

Emily Lima ainda fará um trabalho integrado com o futebol de base e fará a coordenação das seleções. Neste início, ela terá a responsabilidade de comandar os times Sub-20 e Sub-17 nos Campeonatos Sul-Americanos das duas categorias no ano que vem, mas a ideia da Federação é ter uma comissão técnica para cada uma das equipes posteriormente.