O que está em jogo na 38ª rodada do Brasileirão? A VAVEL responde para você!

Última rodada do Campeonato Brasileiro e muitos torcedores podem estar se perguntando: "Vale alguma coisa para o meu time?". A VAVEL vem trazer um resumo do que ainda está em jogo na 38ª rodada do Brasileirão, que será disputada neste domingo (08) às 16h.

Luta contra o rebaixamento

A principal disputa nessa última rodada será para saber qual será o quarto clube rebaixado para a Série B. Avaí, Chapecoense e CSA já caíram, Cruzeiro e Ceará tentam se salvar.

A equipe mineira enfrentará o Palmeiras no estádio do Mineirão. Já o Vovô irá até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo no estádio Nilton Santos. O cenário é o seguinte:

Vitória ou empate do Ceará: Cruzeiro rebaixado

Derrota do Ceará: Ceará poderá ser rebaixado, se o Cruzeiro vencer

Empate ou derrota do Cruzeiro: Cruzeiro rebaixado

Luta pela Sul-Americana

Nesta rodada teremos uma disputa entre dois cariocas: Fluminense e Botafogo. Ambas as equipes fizeram um campeonato cheio de irregularidades e brigaram contra o Z-4 até as últimas rodadas, mas existe a possibilidade de um dos dois terminar o ano com uma vaga na próxima Copa Sul-Americana.

O cenário é o seguinte:

Vitória do Fluminense: vaga fica com o Flu

Empate ou derrota do Fluminense: precisa torcer por uma derrota do Botafogo

Vitória do Botafogo: garante a vaga em caso de tropeço do Flu

Empate do Botafogo: garante a vaga caso o Fluminense perca

Derrota do Botafogo: vaga fica com o Fluminense

Luta por uma melhor premiação

Muitas equipes entrarão em campo já garantidas em competições internacionais e livre de qualquer risco de rebaixamento. Para esses times o que resta é vencer e terminar em uma posição melhor na classificação, pois isso rende uma premiação maior ao final do Brasileirão.

Algumas disputas em aberto são entre:

Santos e Palmeiras: pelo 2º lugar

Grêmio e Athletico: pelo 4º lugar

Corinthians e Inter: pelo 7º lugar

Fortaleza, Goiás, Bahia, Atlético-MG e Vasco: pelo 9º lugar

Fluminense e Botafogo: pelo 14º lugar

Ceará e Cruzeiro: 16º lugar

Abaixo você confere os valores da premiação do Campeonato Brasileiro 2019 por posição:

Posição Premiação Campeão R$33 milhões 2º R$31,35 milhões 3º R$29,7 milhões 4º R$28 milhões 5º R$26,4 milhões 6º R$24,75 milhões 7º R$23,1 milhões 8º R$21,45 milhões 9º R$19,8 milhões 10º R$18,15 milhões 11º R$15,5 milhões 12º R$14,6 milhões 13º R$13,7 milhões 14º R$12,8 milhões 15º R$11,9 milhões 16º R$11 milhões

Todos os jogos da 38ª rodada acontecerão neste domingo (08) às 16h. Fique ligado na VAVEL e confira o tempo real de todas as partidas.