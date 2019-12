Vice-Campeão da Copa Verde em 2018, Atlético-ES fecha com Jovem Weldis de 22 anos

O Atlético-ES nem esperou o ano virar e já está movimentando o mercado da bola visando a preparação para a temporada de 2020. O time já possui um novo diretor-executivo, Sérgio Burmann (ex-Ferroviária) e uma parceria com empresa paranaense para a disputar o Capaixabão. A nova ideia é trazer jogadores de até 23 anos. O destaque vai para contratação do jovem Weldis, de 22, que vem do Vitória da Conquista.

Weldis é atacante e já tem um currículo de respeito para um atleta tão jovem. Jogou no Batatais, Nacional de SP, no Vitória da Conquista e esteve na semifinal do Campeonato Baiano de 2019. Agora chega com muita vontade para jogar o Campeonato Capixaba pelo Atlético.

Habilidoso, já que o futebol Freestyle é para poucos, Weldis poderá fazer a diferença em 2020 jogando com atletas da mesma faixa etária. A ideia do Galo da Vila é não ter medalhões, então o time abre as portas para os jogadores se desenvolverem com maior liberdade, caso do jovem Weldis.

Agora é esperar o ano virar, e demonstrar o que Weldis e o Atlético-ES querem conquistar juntos: o título do Campeonato Capixaba 2020.