Guia VAVEL da Copa Alagoas 2020

O calendário de competições do futebol de Alagoas tem uma novidade em 2020. Mal o ano começou e a bola já vai rolar em jogos oficiais. Vai começar a Copa Alagoas! A partir da tarde deste sábado (4), cinco clubes do interior do estado entram em campo para, além de preparar as equipes para a disputa do Campeonato Alagoano em algumas semanas, garantir uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D de 2021. Pelo menos essas foram as justificativas dadas pela Federação Alagoana de Futebol (FAF) para instituir o torneio.

A competição será muito breve, com a duração de três semanas. A princípio, seriam todos os times do interior alagoano, enquanto CSA e CRB iniciam a pré-temporada e já estão na Série B do Brasileirão. Porém, na noite da sexta-feira (3), a FAF informou que o Coruripe não conseguiu inscrever o mínimo de atletas e foi eliminado da competição. Com isso, o Hulk só poderá obter a vaga na Série D pelo Campeonato Alagoano.

ASA, CEO, CSE, Jacyobá e Murici irão disputar a Copa Alagoas. Todos os clubes medem forças entre si em jogos de ida. Serão cinco rodadas e os dois primeiros colocados irão disputar a final da competição em jogo único. O time de melhor campanha decide em casa a decisão. A primeira rodada será disputada com duas partidas. De volta à elite alagoana, o CSE enfrenta o CEO no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios/AL; enquanto o Jacyobá encara o ASA no Estádio Edson Matias, em Olho D’Água das Flores/AL. As duas partidas acontecem às 16 horas.

