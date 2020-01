Fase de grupos e dois turnos: saiba as novidades do Campeonato Gaúcho 2020

O pontapé inicial do Campeonato Gaúcho de 2020 se inicia na próxima quarta-feira (22), já com o Grêmio, atual campeão gaúcho, enfrentando o Caxias do Sul pelo Grupo B.

Diferente da última edição do Gauchão, houve uma reformulação no formato da competição. Antes, as 12 equipes se enfrentavam em um único confronto, e os oito primeiros colocados garantiam vaga à fase mata-mata. A partir das quartas de final, os times jogam dois jogos até a decisão da competição, que, também, era decidida em dois jogos.

Todavia, a edição de 2020 contará com novidades, como dois grupos e dois turnos para decidir o campeão. A seguir, nosso guia te deixará totalmente situado sobre o regulamento do Campeonato Gaúcho de 2020.

Grupos A e B

Uma das principais novidades do Gauchão 2020 é a divisão das 12 equipes participantes em dois grupos, com seis integrantes em cada.

As equipes enfrentarão os times do seu respectivo grupo, avançando às semifinais os dois melhores colocados do Grupo A e B.

No returno, as equipes do Grupo A enfrentam os times do Grupo B e, como no primeiro turno da competição, os dois primeiros da tabela se classificam às semifinais.

No primeiro turno e no segundo do Campeonato Gaúcho de 2020, as fases mata-mata (semifinais e finais) serão disputadas em um jogo.

Já na grande final da competição, que é um confronto entre o campeão do primeiro turno e returno, se enfrentaram em dois jogos para decidir o campeão gaúcho.

Primeiro turno e returno

O primeiro turno do Campeonato Gaúcho de 2020 foi nomeado como Taça Coronel Evaldo Poeta, homenageando o presidente historio da Farroupilha. E, respectivamente, o segundo turno da competição ficará conhecida como Taça Francisco Novelletto Neto, presidente da Federação Gaúcha de Futebol que deixará o cargo no próximo ano.

E o rebaixamento?

O rebaixamento do Gauchão 2020 será definido entre os dois piores times da classificação geral, que são somados os pontos do turno e returno da competição.

Times que integram o Grupo A

Internacional;

Juventude;

Novo Hamburgo;

Pelotas;

São Luiz;

Ypiranga.

Equipes que integram o Grupo A do Gauchão 2020 (Foto: Reprodução/Instagram Federação Gaúcha de Futebol)

Times que integram o Grupo B

Grêmio;

Aimoré;

Brasil de Pelotas;

Caxias;

Esportivo;

São José.