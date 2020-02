Com emoção, Ceará conquista vaga na terceira fase após bater Oeste nas penalidades

Pela Copa do Brasil, Ceará e Oeste se enfrentaram em duelo importante que garante vaga na terceira fase do campeonato. O vozão saiu na frente com gol individual de Leandro Carvalho, no inicio do jogo e dominou a partida durante o primeiro tempo. O Rubrão ameaçou o Ceará no final do primeiro tempo empatando a partida com gol do De Paula. No entanto a partida acabou indo para as penalidades e assim com defesa de Prass e gol do Ceará, a vaga foi conquistada com muito suor pelo Vozão.

Ceará

Ceará entra bem no jogo e marca o primeiro gol aos 07' após Leandro Carvalho receber bola na meia-direita e vai conduzindo rumo a esquerda, invade a área e bate rasteiro direto pra meta. Aos 34' após escanteio da direita com Vina, Luiz Otávio sobe bem, de frente para o gol e cabaceia firme, bola passa por cima do travessão e quase sai o segundo gol. Aos 03' do segundo tempo Ceará chega pressionando o Oeste. Aos 24' o Klaus é expulso pela falta em lance de gol. Aos 36' Bonilha erra no meio-campo, Charles rouba a bola cruza pra Bergson que dá carrinho com gol vazio, toca pra fora perdendo a chance de marcar mais um. Em 40' Felipe Baxola bate em ângulo perfeito, mas Felipe Lacerda faz uma grande defesa. Logo em seguida, aos 41' Após cruzamento da direita. Charles cabaceia e Bonilha tira em cima da linha, já sem goleiro.

Oeste

Com o inicio do jogo difícil para o Rubrão, aos 20' Eder Sciola é derrubado na meia direita e Oeste manda bola pra área do Vozão. Aos 40' Bruno Paraíba recebe lançamento pela direita, invade área e bate na saída de Prass, que faz grande defesa. Aos 41' Após escanteio baixo da direita, De Paula, de costas para o gol, toca de calcanhar e bola quase entra. Aos 43' Luiz Otávio perde bola dominada, Bruno Paraíba rouba e toca para De paula que empurra para o gol vazio e marca o empate. Logo no inicio segundo tempo, aos 07' Matheus Oliveira recebe na grande área pela direita e bate cruzado, Prass faz grande defesa e salva o Ceará. Aos 08' Após cruzamento de esquerda, Renan Fonseca cabaceia na trave e completa para o gol, mas arbitro aponta como irregular. Aos 27' em cobrança de pênalti Bruno Paraíba tenta cobrar com estilo, mas Prass espera até o último e defende com os pés. .

Na cobrança de pênaltis

Após o empate entre o Vozão e o Oeste, a decisão foi para os pênaltis. A grande estrela da noite foi Fernando Prass, que segurou os dois do Oeste. O Ceará marcou quatro e garantiu a vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o Ceará irá enfrentar o vencedor do duelo entre Vitória e Lagarto, assim também o clube recebe 1,5 milhão pela vaga garantida na terceira fase.