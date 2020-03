Cruzeiro anuncia Ricardo Drubscky como novo diretor de futebol

O Cruzeiro anunciou na manhã desta terça-feira (17), o novo diretor de futebol do clube. Trata-se de Ricardo Drubscky, que inicia imediatamente o trabalho de gestão da equipe principal, e assume a vaga deixada por Ocimar Bolicenho, demitido no domingo, após a derrota do time celeste para o Coimbra, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro.

Em dezembro do ano passado, após a demissão de Amarildo Ribeiro, homem de confiança do ex-vice-presidente de futebol Itair Machado, o Cruzeiro contratou Ricardo Drubscky, para o cargo de diretor de futebol da base.

O trabalho recente de Drubscky como diretor de futebol foi no América, entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018. No período, o Coelho conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2017, com 73 pontos em 38 rodadas.

“Conheço bastante o Clube e trabalhei já em várias funções. Está sendo um prazer muito grande assumir a diretoria de futebol e agradeço aos dirigentes do Núcleo Dirigente Transitório por apostarem em meu trabalho. Digo ao torcedor que nós vamos fazer um trabalho com muita competência e com muito arrojo”, detalhou Ricardo Drubscky.

Drubscky dedicou oito anos de sua trajetória profissional ao Cruzeiro, e além de assumir a pasta no futebol profissional, o novo diretor de futebol também segue como o responsável pelo futebol de base do Clube, conciliando ambas as funções com o intuito de integrar as áreas.

“Durante os três meses que estive na base, reestruturamos todo o setor e, eu na condição de diretor de futebol, estarei regendo todas as diretrizes do futebol do clube. Que a gente consiga caminhar forte com o Cruzeiro nos objetivos que temos bem claros, como o acesso à Série A, além do Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil”, concluiu.

De 2000 a 2001, Drubscky foi diretor de futebol e fez parte da gestão que ganhou a Copa do Brasil e a Copa Sul-Minas. Em 2008, trabalhou como coordenador técnico. Já na base, exerceu as funções de técnico (2005 a 2006) e gerente (2001; 2006 a 2008).

ídolo do time celeste, o ex-jogador de futebol Alex, por meio de suas redes sociais, desejou boa sorte ao novo diretor de futebol.

Mta sorte ao Ricardo. Q ele tenha a lucidez e o respaldo necessário para desenvolver o trabalho. — alex (@Alex10) March 17, 2020

Confira a ficha de Ricardo Drubscky:

Nome completo: Sebastião Ricardo Drubscky de Campos

Naturalidade: Belo Horizonte (MG)