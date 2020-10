Destaque na Ferroviária, Patrícia Sochor reencontra o ex-time Santos pelo Brasileirão Feminino

Com passagem pela Ferroviária em 2016, Patrícia Sochor retornou ao clube neste ano e é destaque pelo aproveitamento dentro de campo. Em 11 jogos, marcou seis vezes e deu cinco assistências.

A boa fase da atacante remete às três temporadas de sucesso pelo Santos. Entre 2017 e 2019, Sochor disputou 82 partidas, marcando 21 gols e conquistou o Brasileirão 2017 e o Paulistão 2018, marcas importantes com a camisa alvinegra.

Sobre o atual momento, a jogadora analisou o seu desempenho.

“Estou muito feliz com meu desempenho na Ferroviária, com gols, assistência, vitórias e espero poder ajudar cada vez mais minhas companheiras da melhor forma possível. Jogar de falsa 9 está me trazendo muita experiência, já joguei de meia, já joguei de ponta, então acredito que seja uma posição que vem para acrescentar meu crescimento dentro do futebol”.

Nesta segunda-feira (5), a Ferroviária visita o Santos, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino e será a primeira vez que Sochor enfrenta a equipe das Sereias da Vila.

“Eu tenho um carinho enorme pelo Santos, foi minha casa durante 3 anos, fiz amizades, tive bons momentos e grandes títulos que agregam minha carreira, mas agora o importante é defender a camisa da Ferroviária, que é um clube de grande história e potência dentro do futebol feminino. E esse jogo é sem dúvida muito importante pra nós, que não será fácil, sabemos da qualidade do outro lado, mas sabemos também que uma vitória nos manterá firme dentro do G8, então vamos com tudo pra conquistar a vitória dentro da vila”.