Valdívia é substituído no intervalo de CSA x Avaí após testar positivo para Covid-19

O meia Valdívia, do Avaí, testou positivo para Covid-19 neste sábado (16), durante a partida contra o CSA, em Alagoas, pela Série B, e foi substituído no intervalo. Mesmo infectado, o jogador esteve em campo durante os primeiros 45 minutos.

De acordo com o Avaí, Valdívia testou negativo para a partida contra o CSA. No entanto, na manhã deste sábado os jogadores realizaram novos testes, dessa vez para a partida contra o Juventude, na próxima terça-feira (19). O resultado quando a partida contra o Azulão já estava em andamento.

A CBF ainda não se manifestou sobre o ocorrido. Mas determina que todos os jogadores inscritos na competição terão que ser testados a cada rodada, 72 horas antes de cada partida, inclusive os que não são relacionados.

Com o resultado do teste, Valdívia foi substituído por Renato e deve ficar isolado do restante do grupo, ainda em Maceió, por dez dias, até que faça novamente o exame e possa retornar a Florianópolis.

O duelo contra o Juventude será na Ressacada, às 19h15. O Leão é o sétimo colocado, com 49 pontos, a quatro da zona de classificação para a Série A.