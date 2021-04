Com estreante, Seleção Brasileira Feminina é convocada para disputa do Torneio She Believes

A técnica Pia Sundhage anunciou nesta quinta-feira (28) a lista com as 25 atletas convocadas para o Torneio She Believes, em Orlando. Os confrontos serão realizados no período de Data FIFA, entre os dias 15 a 24 de fevereiro. A Seleção Brasileira é uma das convidadas ao lado dos EUA, Argentina e Canadá.

A novidade na lista é o nome da meia Ivana Fuso, do Manchester United. A atleta de 19 anos, com dupla nacionalidade, brasileira-alemã, foi convocada pela primeira vez e já jogou pelas categorias de base da Alemanha.

A estreia do Brasil na competição será diante da Argentina, no dia 18 de fevereiro, às 18h. Todos os jogos serão realizados no Exploria Stadium, em Orlando (EUA).

Confira a lista de convocadas:





Goleiras

Bárbara - Avaí/Kindermann

Aline Reis - UD Granadilla Tenerife (Espanha)

Letícia - Benfica (Portugal)

Defensoras

Fabiana - Internacional

Tamires - Corinthians

Camilinha - Palmeiras

Tainara - Palmeiras

Rafaelle - Changchun Dazhong (China)

Bruna Benites - Internacional

Jucinara - Levante UD (Espanha)

Antonia - Madrid CFF

Meio-campistas

Formiga - Paris St Germain (França)

Luana - Paris St Germain (França)

Andressinha - Corinthians

Julia Bianchi - Palmeiras

Andressa Alves - Roma (Itália)

Marta - Orlando Pride (Estados Unidos)

Adriana - Corinthians

Chú - Palmeiras

Ivana Fuso - Manchester United (Inglaterra)

Atacantes

Ludmila - Atlético de Madrid (Espanha)

Debinha - North Carolina Courage (Estados Unidos)

Bia Zaneratto - Wuhan Xinjiyuan (China)

Cristiane - Santos

Giovana - Barcelona (Espanha)