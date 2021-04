EntrevistaVAVEL: Martony comenta primeira vitória do ASA no ano e celebra solidez defensiva

Em seu primeiro compromisso em 2021, o ASA estreou na temporada na Copa Alagoas. No último sábado (30), o Alvinegro jogou em Arapiraca e venceu o Aliança por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Johnattan, aos 10 minutos.

A partida marcou a reestreia do zagueiro Martony, que volta ao clube e já chegou conquistando um clean sheet, junto com toda a defesa. Conversamos com o atleta e ele deixa claro que um dos objetivos da equipe é não sofrer muitos gols.

“Sensação boa de poder fazer valer a pena esse trabalho muito bem realizado neste início de temporada. Temos que melhorar, muito ainda, mas o mais importante é vencer, ainda mais sem tomar gol. Isso é uma coisa que a gente está colocando como objetivo; ser a defesa menos vazada e conquistar títulos. São objetivos, mas para isso precisamos de muita dedicação. O sistema defensivo começa desde o atacante e vai até o goleiro. Temos um bom grupo, mas é com trabalho que chegaremos lá."

Pela segunda rodada, o ASA volta a jogar na próxima quarta (3), às 16h, contra o CSE. Martony já disputou o Clássico do Interior e recorda jogo difícil em qual o ASA sagrou-se vencedor.

“Tenho uma recordação de uma guerra. Quando enfrentei eles pela última vez, a gente foi para uma guerra, porque dependíamos da nossa vitória. Um jogo duro. Muito difícil. Perdemos um jogador ainda no primeiro tempo e fomos uma equipe muito aguerrida para conseguirmos a vitória. Jogos assim são bem complicados, ainda mais que o CSE é uma equipe que dá muito trabalho. É um campo bem apertado e mesmo sem torcida impõe algumas dificuldades. Conheço alguns jogadores de lá; é um bom time. Mas o nosso time também é bom e podemos responder à altura a qualidade técnica do adversário."

​​​​O jogo está marcado para o Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios/AL, às 20 horas.