Zé Love comenta boa fase no Brasiliense e traça objetivos para temporada

Artilheiro do ano no Brasiliense, o atacante Zé Love, ex-Santos, Vitória, Coritiba, Palmeiras e Sport, falou sobre o ótimo momento que vive com a camisa do clube. Segundo o jogador, sua meta é melhorar ainda mais os números no Jacaré.

“Desde a minha chegada ao Brasiliense procurei trabalhar ao máximo para honrar a camisa do clube e para voltar ao nível que queria. Isso aconteceu e estou muito feliz. Estou vivendo um momento muito especial no clube e espero mantê-lo em 2021”, disse o jogador.

Ainda de acordo com o atleta, o elenco tem condições de fazer uma grande temporada em 2021.

“Estamos trabalhando muito para fazer uma grande temporada esse ano. O grupo tem se dedicado muito para que as coisas aconteçam como estamos planejando”, falou.