Mirassol volta a vencer Floresta de modo simples e conquista Série D 2020

Na tarde deste sábado (6), Mirassol e Floresta, se enfrentaram no Estádio Campos Maia, pelo jogo de volta da final da Série D do Campeonato Brasileiro 2020. O Leão da Alta, que já havia vencido por 1 a 0 na ida, voltou a vencer o Lobo pelo mesmo placar e conquistou o título.

A partida começou com as duas equipes tentando dominar o campo adversário. Quem chegou primeiro foi o Mirassol aos dez minutos, em um chute cruzado de Netto. A partir daí, o Leão da Alta passou a ter maior domínio e sete minutos depois abriu o placar. O centroavante João Carlos, aproveitou rebote de Luiz Henrique.

Em desvantagem no placar, o Floresta se tornou mais ofensivo, já que precisaria fazer dois gols para levar para os pênaltis. E o clube até teve chances para empatar, mas desperdiçou. Nos acréscimos o que já estava ruim, ficou pior. O zagueiro Eduardo acabou sendo expulso, após levar o segundo cartão amarelo.

No segundo tempo, em desvantagem numérica e no placar, o sol tomou conta da partida e com isso, o desgaste das duas equipes foi ficando mais evidente. E não houve grandes emoções, apenas comemorações após o apito do árbitro e festa em Mirassol.

Foi a primeira vez que o Mirassol conquista o Brasileirão Série D. Inclusive é o terceiro titulo da equipe em seus 95 anos.